В ожидании откровений Меган и Гарри: скандальные интервью членов королевской семьи

Лидия Мартынова

Уже совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри расскажут, что же на самом деле происходило с ними в Великобритании. Но они далеко не первые члены монаршей семьи, рискнувшие пообщаться с журналистами.

Меган Маркл и принц Гарри уже давно заслужили титул самой скандальной парочки среди современных монархов. Сначала они отказались от королевских полномочий, после сменили несколько мест жительства, а теперь и вовсе решились раскрыть тайны Елизаветы II и ее близких. Для этого влюбленные согласились пообщаться с Опрой Уинфри.

Это невозможная дерзость для чопорных англичан, но только на первый взгляд. На самом деле члены королевской семьи и раньше обращались к журналистам, чтобы вывалить грязное белье на суд общественности. «NewsTes.ru» вспомнил про самые интересные подобные случаи.

«Меня считали умственно отсталой», или как свекровь Елизаветы II жаловалась на Зигмунда Фрейда

Алиса Баттенберг, мать принца Филиппа, была одной из самых скандальных персон среди членов королевской семьи. Еще в 30-е ей поставили диагноз шизофрения. Среди специалистов, с которыми консультировалась женщина был и знаменитый Зигмунд Фрейд.

Спустя много лет диагноз Алисы опровергли. Однако это никак не сказалось на ее импульсивном поведении. Женщина часто позволяла себе громкие необдуманные высказывания. Так, во время интервью 1967 года она пожаловалась на свои чаяния, что тут же стало сенсацией.

«Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моем рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком», — заявила мама принца Филиппа.

Нужно понимать, что 55 лет назад отношение к членам королевской семьи было совершенно иным. Они считались чуть ли не небожителями, лишенными недостатков. А тут свекровь королевы откровенно говорит о лечении в психиатрической больнице. Разразился громкий скандал, лишь подтвердивший противоречивый имидж Баттенберг.

Саму же Алису шумиха ничуть не волновала. На тот момент она была женщиной в летах, которой нечего терять.

«Пока наш брак не сломался безвозвратно, мы оба пытались быть верными», или принц Чарльз впервые признается в изменах

Существует миф о том, что Диана первой рассказала журналистам о кризисе в личной жизни, но это не так. За год до ее интервью телеканалу BBC вышел фильм «Чарльз: частный человек и общественная роль». В нем наследный принц откровенничал и об изменах, и о семейных проблемах.

«Я всегда пытался сделать это правильно и старался делать правильные вещи для всех. Я безусловно пытался быть верным своей жене. Пока наш брак не сломался безвозвратно, мы оба пытались быть верными», — делился Чарльз.

Уже тогда всем было понятно, что этот брак обречен. Всем, кроме Елизаветы II, которая категорически отказывалась принять развод сына. Чтобы одобрить расставание пары, королеве понадобился еще один скандал.

«Нас было трое в этом браке», или самое легендарное интервью принцессы Дианы

Это интервью уже давно стало синонимом откровенности. 20 ноября 1995 года принцесса не просто подтвердила проблемы в семье, но и рассказала об изменах — как своих, так и Чарльза.

«Я бы не очень хотела разводиться, но ситуация, происходившая в последние годы, должна как-то разрешиться. Своего мужа я всегда обожала. Я была влюблена в него, а он меня очень подвел Нас было трое в этом браке, поэтому нам было тесновато», — заявила Диана, намекая на связь Чарльза с Камиллой.

Также она усомнилась в том, что Чарльз станет хорошим королем, и рассказала о тяжелом психологическом климате внутри семьи. После такого Елизавета II больше не могла закрывать глаза на кризис в отношениях сына и невестки. Она отправила им письмо, в котором настаивала на разводе.

Жаль только, что к тому моменту психологическое здоровье леди Ди было подорвано. Чем все закончилось, все мы знаем: женщина погибла в 1997 году, навсегда оставшись принцессой людских сердец.

«Я не помню этой встречи», или как принц Эндрю оправдывался за обвинения в изнасиловании

В 2019 году весь мир неожиданно вспомнил про то, что принца Эндрю уже давно обвиняют в изнасиловании. Женщина по имени Вирджиния еще в 2015-м рассказывала, что сын королевы воспользовался ею. Однако после смерти скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, подозреваемого в торговле людьми, эти обвинения зазвучали с новой силой.

Эндрю действительно близко общался с Эпштейном, что подтвердил в интервью BBC. Более того, он заявил, что не жалеет о знакомстве с опальным предпринимателем. А вот про Вирджинию Робертс принц говорил неохотно. В итоге он и вовсе усомнился в знакомстве с женщиной. Выглядели эти утверждения странно, ведь в распоряжении журналистов был снимок, на котором Эндрю запечатлен с предполагаемой жертвой.

«Я не помню встречи с этой девушкой и уверен, что у меня никогда не было с ней связи. На фото точно я. Но вряд ли это я в Лондоне, потому что в Лондоне я всегда ношу костюм и галстук. Больше похоже на мою одежду для поездок за границу», — делился принц в интервью.

Откровения Эндрю были признаны фатальными. Многие аналитики сходились во мнении, что из-за этих странных отрицаний всего и вся сын королевы только подтвердил подозрения обвинителей.