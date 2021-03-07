В результате взрыва на реке Оби пострадал человек

Вадим Карасев

Кадр: «Подъем»Продолжение: Пожар на Оби сняли на видео

Один человек пострадал во время взрыва и пожара на реке Оби под Нижневартовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на региональный МЧС.

Мужчину доставили в больницу с ожогами. При этом, как утверждает источник агентства РИА Новости, госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Об аварии на подводном нефтепроводе сообщалось ранее 6 марта. Сейчас площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров.