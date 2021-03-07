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В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный конфликт между Россией и НАТО.

В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.

Россия

По материалам: ria.ru
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