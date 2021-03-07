В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

Лидия Мартынова

Российские политики раскритиковали статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал возможный военный конфликт между Россией и НАТО.

В частности, в публикации Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Генерал предположил, что в случае вооруженного столкновения основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.