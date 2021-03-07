В России ответили описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу

Вадим Карасев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил польскому генералу, который описал возможный сценарий военных действий России и НАТО за Калининград. Об этом глава региона заявил «КП», передает издание в своем Telegram-канале.

Алиханов считает высказывание поляка «комплексом отставника», обусловленного историей.

«Сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам, потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем», — сказал губернатор. Он напомнил, что Польшу помогали восстанавливать советские войска, благодаря чему эта страна снова возродилась, даже в более широких границах, чем до Второй мировой войны.

«Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей. А поляки опять про танки. Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к "четвертой мировой"», — предложил Алиханов, заявив, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более в отставке.

Ранее 7 марта сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. По его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток.