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В России распустили организацию "За права человека"

В России распустили организацию "За права человека"
Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ранее правозащитник Лев Пономарев*, признанный СМИ-иноагентом, сообщил, что решение о ликвидации общероссийской организации "За права человека" будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом бренд "За права человека" планируется сохранить. В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошел, в числе прочих, Пономарев*.

"Мы, делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации "За права человека" ... принимаем решение о роспуске национальной общественной организации "За права человека", - сообщается в документе.

Также в заявлении отмечается, что организация не признает себя "иностранным агентом", поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России. Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.


Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус. Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.

Россия

По материалам: ria.ru
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