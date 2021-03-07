В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам
Отмечается, что формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, решение об этом будет принимать руководство вузов. Кроме того, для этого будет нужно согласие студента.
Система биометрии обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.
Студентам нужно будет зарегистрироваться в системе и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем сведения будут переданы в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, он будет допущен к экзамену.
"Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов", - подчеркивается в сообщении.