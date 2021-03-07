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В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам
Вузы в следующем учебном году смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, решение об этом будет принимать руководство вузов. Кроме того, для этого будет нужно согласие студента.


Система биометрии обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Студентам нужно будет зарегистрироваться в системе и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем сведения будут переданы в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, он будет допущен к экзамену.

"Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов", - подчеркивается в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
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