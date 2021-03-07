В России выявили 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 10 595 человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Темпы прироста снизились до 0,25 процента — накануне было выявлено 11 022 инфицированных. Всего за время эпидемии инфекция была обнаружена у 4,3 миллиона жителей в 85 регионах.

Больше всего инфицирований за сутки зарегистрировано в Москве (1534), Санкт-Петербурге (968), Подмосковье (773). Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке (трое зараженных) и в Ненецком автономном округе (трое больных).

В стране за день скончались 368 человек, поправились 11 576 пациентов. В ходе пандемии погибли 89 094 инфицированных, выздоровели 3 911 924 жителей.