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В Ростехнадзоре засомневались в безвредности аварии на Оби для окружающей среды

В Ростехнадзоре засомневались в безвредности аварии на Оби для окружающей средыКадр: «Подъем»

В Ростехнадзоре засомневались в безвредности аварии на подводном трубопроводе в акватории реки Оби для окружающей среды. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Виль отметил, что, по предварительным подсчетам, в аварийном участке подводного нефтепровода «Сибуртюменьгаз» могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Он подчеркнул, что в связи с этим заявления об отсутствии угрозы для окружающей среды вызывают сомнения.

Представитель Ростехнадзор также рассказал, что уже подписан указ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии.

Ранее сообщалось, что возможными виновниками взрыва и пожара на реке Оби являются рыбаки. Издание «Лайф» передавало, что, по предварительной версии, причиной возгорания могла стать искра от снегохода «Буран», на котором они передвигались.

О взрыве и последующем пожаре на Оби стало известно 6 марта. Во время ЧП пострадал один человек. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.

Россия

По материалам: lenta.ru
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