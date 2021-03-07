В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман

Алексей Вольцев

Video of Natalie Portman’s stunt double on the set of Thor: Love and Thunder today



(bigtimegeek on IG) pic.twitter.com/42lDBURZ0U — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман.

На видео актрису, которая в фильме играет подругу Тора (Крис Хемсворт) — доктора наук Джейн Фостер, двое мужчин поднимают на высоту нескольких метров с помощью специальной конструкции. В этом время Портман начинает неестественно выгибаться и дергать рукам и ногами, изображая будто на нее воздействуют потусторонние силы.

Natalie Portman on the set of #ThorLoveAndThunder in Australia pic.twitter.com/iQWypNIz86 — Film Updates (@TheFilmUpdates) March 5, 2021

сообщалось, что обладательница премии "Оскар" в предстоящем фильме Тайки Вайтити обретет силы Тора — бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир. Поэтому не исключено, что на опубликованных кадрах Натали Портман как раз превращается во всемогущую женщину-Тора.

Увы, ее супергеройский костюм пока не продемонстрировали. На видео актриса одета в синие джинсы, толстовку и кеды.

попали Люк Хемсворт (брат Криса Хемсворта), Мэтт Дэймон и Мелисса Маккарти. Все они были одеты в костюмы ключевых персонажей: Тора, Локи и Хелы. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.

Скорее всего, режиссер хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".

Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.

Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.