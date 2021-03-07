В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Влада Некрасова

В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

Первую партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ Сергей Баздникин. Единственными вакцинами до сих пор, которые получило Скопье, были переданные в дар середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии.





"Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России...Благодарю посла РФ (Сергея Баздникина) за его личный вклад", - заявил министр на брифинге в аэропорту.

Посол РФ отметил, что российская вакцина уже зарегистрирована в 46 странах и что ее прибытие в Скопье стало результатом сотрудничества с властями страны и традиционных дружеских российско-македонских отношений.