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В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Северную Македонию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из России, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

Первую партию российского препарата для иммунизации в аэропорту Скопье встречали глава минздрава и посол РФ Сергей Баздникин. Единственными вакцинами до сих пор, которые получило Скопье, были переданные в дар середине февраля 8 тысяч доз Pfizer из Сербии.


"Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России...Благодарю посла РФ (Сергея Баздникина) за его личный вклад", - заявил министр на брифинге в аэропорту.

Посол РФ отметил, что российская вакцина уже зарегистрирована в 46 странах и что ее прибытие в Скопье стало результатом сотрудничества с властями страны и традиционных дружеских российско-македонских отношений.

В мире

По материалам: ria.ru
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