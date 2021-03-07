Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ

Алексей Вольцев

Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ.

По словам артистки, это чувство она пережила на проекте уже дважды — первый, когда среди выступающих оказался ее супруг Иосиф Пригожин.

"С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый", — написала Валерия.

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Исполнительница не уточнила кто из участников удивил ее на этот раз.