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Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ

Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ
Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ.

По словам артистки, это чувство она пережила на проекте уже дважды — первый, когда среди выступающих оказался ее супруг Иосиф Пригожин.

"С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый", — написала Валерия.

[media=https://www.instagram.com/p/CMEtbSPlg-M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Исполнительница не уточнила кто из участников удивил ее на этот раз.

Россия

По материалам: ria.ru
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