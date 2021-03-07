Ван И: Россия и Китай плечом к плечу борются с "политическим вирусом"

Влада Некрасова

Россия и Китай во время пандемии COVID-19 вместе борются не только с заболеванием, но и с "политическим вирусом", оставаясь надежной опорой мира и стабильности на Земле, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы увидели, что столкнувшись с эпидемией века, Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, мы вместе боремся с COVID-19 и общими усилиями противостоим "политическому вирусу", - сказал Ван И в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Россия и Китая остаются "надежной опорой мира и стабильности во всем мире".

ВСНП) - глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год. Второй год подряд пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства проходит в формате видеоконференции в связи с профилактическими мерами из-за COVID-19.