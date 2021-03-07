Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАРФото: Twitter

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на источники.

Официально информация о крушении вертолета не подтверждается. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Как сообщается, на борту находились два человека, вертолет упал в болото и сгорел.

В феврале сообщалось, что повстанцы в ЦАР заявили об убийстве бойцов ЧВК Вагнера. По данным антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены», один россиянин был взят в заложники, еще несколько убиты. В России эти сведения опровергли.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские врачи приняли роды у девушки без почек
Российские врачи приняли роды у девушки без почек
Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу
Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу
Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»
Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»
Егор Кончаловский о младшем брате: «Пока все, что Петя у меня спрашивает, касается авто премиум-класса»
Егор Кончаловский о младшем брате: «Пока все, что Петя у меня
В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Чонгук и Чимин повторили сцену из Титаника
Чонгук и Чимин повторили сцену из Титаника
Оккупанты блокируют дороги на неподконтрольные территории: названы два работающих КПВВ
Оккупанты блокируют дороги на неподконтрольные территории: названы
Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Мясников опроверг популярный миф о раке груди

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире

Еще по теме

Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
В Томской области совершил аварийную посадку Ми-8
В Турции разбился вертолет с военным руководством
В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox