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Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного транспорта

Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного транспорта

В Москве ввели запрет на высаживание детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Запрет распространяется на пассажиров возрастом до 16 лет, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Организатор перевозок" уже подготовил все документы для принятия нового правила — сегодня оно полностью вступило в силу", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высаживать безбилетного ребенка из общественного транспорта. Такие меры должны помочь обезопасить несовершеннолетних пассажиров — были случаи, когда ребят, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз в незнакомых местах, что могло привести к беде.

Теперь безбилетник, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Но это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослого.

NEWSTES неоднократно писал о случаях в разных регионах России, когда школьников высаживали из автобуса за неоплаченный проезд. В Хабаровске водитель даже отобрал у девочки шапку в счет оплаты проезда.

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По материалам: uposters.ru
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