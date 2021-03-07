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Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавируса

Власти Петербурга оценили темпы распространения коронавирусаФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга оценили темпы распространения коронавируса в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Согласно материалам совета, по сравнению с прошлой субботой незначительно выросло число случаев заражения вирусом, а также количество госпитализаций взрослого населения. При этом отмечается, что темпы снижения распространения заболевания, в целом, стали крайне низкими.

В совете также заявили, что в Петербурге фиксируется снижение интенсивности вакцинации жителей первой дозой. Причиной данного тренда называется недостаточная активность петербуржцев. Власти призывают всех жителей, не имеющих медицинских противопоказаний, привиться от вируса.

Ранее в Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки открыли мемориал, посвященный умершим из-за коронавируса медикам. Памятник представляет собой сидящего на лавке ангела со склонившейся головой. Скульптура получила название «Печальный ангел» и была создана по эскизам местного художника Романа Шустрова, который в мае 2020 года скончался от коронавируса.

Россия

По материалам: lenta.ru
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