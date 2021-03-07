Власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID

Влада Некрасова

В Польше с каждым днем возрастает число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, власти предпринимают срочные меры, передает Новости в воскресенье со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Так, за прошлые сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 13 574 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии приблизилось к 1 794 914.

Более того, за сутки от коронавируса умерли 126 человек, общее количество летальных случаев превысило 45 тысяч.

сообщало, что ЕС обратился к США с просьбой экспортировать вакцину AstraZeneca.