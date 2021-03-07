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Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»

Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Власти Франции снова заинтересовались российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала France 3 заявил лидер французского левого движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон.

По его словам, ранее власти страны отказались от возможности использовать вакцины «Спутник V», аргументируя это тем, что не хотят в данном случае «иметь дело с Россией». «Французское руководство с самого начала придерживалось в отношении ряда вакцин совершенно глупой позиции», — признался политик.

Он также подчеркнул, что национальное происхождение вакцины не имеет значения. «Чем шире будет набор имеющихся вакцин, тем больше у людей будет уверенность в том, что ученые действительно добились в этой сфере успеха», — добавил Меланшон. По его мнению, необходимо отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения.

Ранее глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V». Об этом стало известно после разговора Тедроса Аданома Гебрейесуса с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России.

В мире

По материалам: lenta.ru
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