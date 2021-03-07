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Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей

Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителейВячеслав Володин (в центре)Скриншот: Дума ТВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поспорил с премьером Михаилом Мишустиным о зарплатах учителей и врачей. Видеозапись с заседания парламента опубликована на YouTube-канале «Дума ТВ».

Володин предложил профильным ведомствам уйти от понятия средней заработной платы, потому что размер выплат в регионах отличается в разы. «Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч [рублей] — ее нет. У учителя. И такая же ситуация, если брать по врачам», — пояснил спикер парламента.

По данным Володина, средняя зарплата учителей по регионам составляет порядка 28 тысяч рублей, а у начинающих специалистов и вовсе не поднимается выше 18 тысяч. По этой причине, когда звучат цифры выше, избиратели задаются вопросами, откуда такие показатели взялись, пояснил председатель Госдумы. Он попросил у премьера поддержки в вопросе изменения подсчета заработных плат.

В конце декабря сообщалось, что российским учителям изменят порядок выплат. По словам заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону, а минимальные размеры выплат не должны опускаться ниже МРОТ.

Россия

По материалам: lenta.ru
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