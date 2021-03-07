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Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса

Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса

Правоохранители готовы вернуть оккупированные территории Донбасса, выполнив представленную ранее Стратегию деоккупации Донбасса. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко.

Но для начала реализации стратегии должно быть принято соответствующее решение президента и Верховной Рады.

«Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия. Это должно быть решение государственное. Итак, все готово. Об этой Стратегии все знают. Но должно быть определенное время», — пояснил советник главы МВД.

Также Поцелуйко уточнил, что правоохранители готовы вернуть оккупированные территории и обеспечить там проведение любых мероприятий.

«Но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно», — пояснил советник Арсена Авакова.

При этом он категорически отверг вероятность сотрудничества МВД с «народной милицией ЛДНР».

«Никакой речи о „народной милиции“ быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть», — добавил заместитель министра.

Напомним, у Зеленского продолжат работать над реализацией проведения «нормандского» саммита для обсуждения установления мира на Донбассе на украинских условиях — Банковая хочет сохранить «длящееся перемирие» и активизировать работу ТКГ, планирует обмен удерживаемыми лицами и обеспечение нормального функционирования КПВВ.

Фото Новости Донбасса

Украина

По материалам: fakty.ua
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