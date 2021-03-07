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Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию

Вучич предупредил об усилении давления Запада на СербиюАлександр ВучичФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об усилении давления Запада на страну. Его слова после заседания Совета национальной безопасности передает РИА Новости.

В частности, Вучич заявил, что западные страны ожидают от Сербии признания независимости Косово. «Это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее», — сказал он.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.

В мире

По материалам: lenta.ru
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