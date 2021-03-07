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Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
Запад усилит давление на Белград, ожидая признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.

Мероприятие продолжалось несколько часов, одной из главных тем стала ситуация в Косово и Метохии.


"От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее", — заявил Вучич на пресс-конференции.

МИД Сербии в конце февраля категорически осудил доклад Европарламента, утвержденный комитетом по внешней политике. По мнению Белграда, документ "недопустимым и неуместным образом призывает страны-члены ЕС односторонне признать независимость Косово".

Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

Республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

В мире

По материалам: ria.ru
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