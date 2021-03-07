Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
Мероприятие продолжалось несколько часов, одной из главных тем стала ситуация в Косово и Метохии.
"От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее", — заявил Вучич на пресс-конференции.
МИД Сербии в конце февраля категорически осудил доклад Европарламента, утвержденный комитетом по внешней политике. По мнению Белграда, документ "недопустимым и неуместным образом призывает страны-члены ЕС односторонне признать независимость Косово".Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград в 2011 году начал переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.