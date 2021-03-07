Вы будете в шоке! Чонгук раскрыл значение татуировок

Алексей Вольцев

С каждым годом Чонгук из BTS все больше и больше походит на исписанный художником холст с изображенным на нем произведением искусства. Значение некоторых из его татуировок кажется армии очевидным (например, надпись «ARMY», символизирующая огромную фанбазу группы, «микрофон», говорящий об основной деятельности артиста, «Bulletproof», повторяющий контуры логотипа музыкального коллектива…), но есть и такие тату, которые, честно признаться, вызывают у поклонников недоумение. Что они вообще делают на теле Макнэ?! Давайте обратим внимание на несколько самых интересных.

8.06.13

Уже догадались? Дата дебюта BTS. Чонги решил оставить ее в памяти навсегда и это так мило, ведь именно этот исторический день стал началом новой эпохи в направлении k-pop!

Тигровая лилия

Тигровая лилия — это не просто безумно красивый цветок, это символ, обозначающий месяц рождения Чонгука. Кстати, некоторые считают, что она олицетворяет характер Макнэ: дерзкий с виду, но невероятно ранимый внутри.

Глаз

Изображение, ставшее частью рисунка, который когда-то нарисовал Кук! Ну как вам секретные посылы на теле ГК?

«Одна сплошная пасхалка. Когда-нибудь он забьется сверху донизу и будет очень сложно его разгадать», — шутят АРМИ.