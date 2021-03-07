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Выгнанный посетитель клуба вернулся с зажигательной смесью и вызвал пожар

Выгнанный посетитель клуба вернулся с зажигательной смесью и вызвал пожарФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина, которого выгнали из клуба в Норильске, вернулся обратно с бутылкой зажигательной смеси и вызвал пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Согласно официальному заявлению, охрана заведения была вынуждена удалить двух агрессивных мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на улицу. После чего один из них вернулся с зажигательной смесью. В фойе клуба один из посетителей выбил бутылку из рук мужчины, в результате чего начался пожар.

Отмечается, что два человека обратились за медицинской помощью после происшествия. Им были диагностированы ожоги кожи. Сотрудникам заведения удалось успешно ликвидировать возгорание своими силами.

В пресс-службе также сообщили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого по данному делу. 22-летему местному жителю грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Ранее агрессивный пациент с подозрением на коронавирус устроил пожар в одной из больниц Волгограда. Пожар случился 26 февраля в больнице №7. В комитете здравоохранения отметили, что мужчина начал вести себя агрессивно уже на второй день пребывания в стационаре, мешал медикам и соседям по палате.

Россия

По материалам: lenta.ru
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