Заразившийся опоясывающим лишаем доктор Мясников бросился в Баренцево море

Вадим Карасев

drmyasnikov.ru / Instagram

Врач и телеведущий Александр Мясников, заразившийся опоясывающим лишаем, бросился в Баренцевом море, чтобы искупаться при отрицательной температуре воздуха. Об этом он сообщил в Instagram.

«Всего 2,5 часа лета от Москвы. Потрясающе красивые у нас места! Берег Баренцева моря, 170 километров от Мурманска», — написал специалист. Доктор также опубликовал видео с берега, как заходит в море на фоне заснеженных холмов.

По словам ведущего, он «мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные», но решил не отказываться от планов отдохнуть на Баренцевом море. «И не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться, и бояться!» — заключил Мясников.

Ранее главврач московской больницы №71 рассказал, что почти неделю как страдает опоясывающим лишаем, который проявляется в виде кожных высыпаний с сильным болевым синдромом. Ведущий отмечал, что его беспокоят ломящие боли в правой лопатке. Также Мясников говорил, что бывают осложнения, вплоть до слепоты.

Мясников регулярно публикует ролики, в которых плавает в холодной воде или делает физические упражнения. Врач известен российским зрителям по передаче «О самом главном», позже он начал вести на «России 1» собственное шоу о медицине и здоровье «Доктор Мясников».