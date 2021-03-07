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Жестокая война за наследство: жены Грачевского яростно пытаются заполучить «Ералаш»

Жестокая война за наследство: жены Грачевского яростно пытаются заполучить «Ералаш»

В сети пошел слух о тайном сговоре бывших жен Грачевского, пытающихся заполучить права на владение делом всей жизни легендарного режиссера: «Ералашем». Как выяснила «Экспресс-газета», женщины просто опасаются, что творение Бориса отойдет кому-то другому. Так сказать, уйдет за пределы семьи сценариста. Ресурс отмечает, что Грачевскому принадлежало лишь 49% киножурнала, а остальное, по документам, является собственностью совершенно других людей.


«Борис Юрьевич говорил, что директор это временный держатель доли киножурнала, номинальный бенефициант. Кроме ООО «Ералаш» существует еще продюсерский центр с таким же названием, который тоже принадлежал Грачевскому. Мы еще не знаем, как оформлено долевое соглашение (это станет известно в середине июля), но ситуация с долями «Ералаша» уже смущает», — комментирует ситуацию вторая жена знаменитости ресурсу «КП».

Существует ли действительно какой-то сговор между женщинами? Увы, эта информация, наверное, останется в секрете. Однако, Анна Грачевская заявляет, что у нее абсолютно нет ни злости, ни ненависти в сторону Екатерины. Им просто нечего делить.

«Нам не из-за чего с Катей воевать. У нас нет претензий друг к другу. Я вообще о наследстве Грачевского не думала. У меня давно новая семья, другой муж, я работаю, ни от кого не завишу. С уходом Бориса Юрьевича закончились алименты, которые он давал мне на Василису, на мое финансовое состояние это не сильно повлияло. Просто теперь все проблемы приходится решать самостоятельно», — делится она мыслями.

[media=https://www.instagram.com/p/CHi7Ur2noAw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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