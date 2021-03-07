Жителям Центральной России назвали сроки возвращения тепла

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Потепление должно вернуться в регионы Центрального федерального округа 13-14 марта. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к следующим выходным температура воздуха приблизится к нулевой отметке. При этом повышение температуры «коснется не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее». В восточных районах округа потепление будет более плавным.

Ранее 7 марта Вильфанд предрек жителям столичного региона январские морозы. По прогнозу синоптика, в первый рабочий день недели, 9 марта, ожидается сильное похолодание. Днем в столице и регионе будет до минус 10-13 градусов, а ночью — до минус 15-20 градусов. На следующий день 1 марта, ночные морозы местами достигнут 21 градуса.

До этого Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде в воскресенье, 7 марта. По словам синоптика, в Москве и Подмосковье выпадет до девяти миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.