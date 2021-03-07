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Жителям Швейцарии запретят скрывать лицо

Жителям Швейцарии запретят скрывать лицоФото: Globallookpress.com

В воскресенье, 7 марта, Швейцария провела референдум по трем законопроектам на федеральном уровне. Об итогах сообщает Swiss Info с опорой на данные швейцарской общественной телерадиокомпании SRG.

Речь идет, в частности, о запрете скрывать лицо в общественных местах, об электронной персональной идентификации в сети и о соглашении о свободной торговле с Индонезией.

Выяснилось, что жители Швейцарии выступают за общенациональный запрет ношение предметов гардероба, скрывающих лицо, таких как платок, балаклава и паранджа. В пользу этого запрета высказались 52,7 процента избирателей, о чем сообщил руководитель НИИ изучения общественного мнения GFS.Bern Лукас Гольдер (Lukas Golder). Статистическая погрешность составила примерно 2 процента.

Выступивший с предложением прописать такой запрет в конституцию член «Комитета города Эгеркинген» Аниан Либранд (Anian Liebrand) убежден, что благодаря этой инициативе «удалось запустить в обществе давно назревшую дискуссию». По его словам, многие поддержали приведенные аргументы. «Итог голосования — это уже успех независимо от итогового конечного результата», — заключил он. При этом отмечается, что левые и крайне левые силы возмущены данным решением.

В то же время представитель левой лоббистской организации «Операция Либеро» Штефан Мансер-Эгли (Stefan Manser-Egli) назвал успех этой инициативы «опасным проникновением в политику пропагандистских символов», подменяющих собой рациональный дискурс.

В свою очередь, выступавшая против запрета мусульманка Фатима Ифтикар (Fathima Ifthikar) «разочарована тем, что тактика консервативной Швейцарской народной партии SVP, опирающаяся на символы, снова нашла поддержку народа».

В январе в Швейцарии предложили ввести запрет на запреты из-за коронавируса. Члены ассоциации «Друзья конституции» собрали большое количество подписей, чтобы провести референдум о лишении властей конфедерации права вводить режим изоляции и другие коронавирусные ограничения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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