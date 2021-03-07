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Звезды поделились, кого Россия должна отправить на "Евровидение"

Звезды поделились, кого Россия должна отправить на "Евровидение"
Певица Лолита Милявская, композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Григорий Лепс рассказали РИА Новости, кого хотели бы видеть участником "Евровидения" от России.

Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).

"Я видела список, который распространился в СМИ – прекрасный список, все достойные люди, но дело в том, что у "Евровидения" есть свои тренды. Моргернштерн вполне может быть, на "Евровидении" всегда было достаточно фриковой культуры. Каждый человек для кого-то фрик, почему нет? Я бы отправила Little Big, а если нет, то я бы проголосовала за Антона Беляева", – сказала Милявская.

Крутой отметил, что Моргенштерн был бы необычным и оригинальным для "Евровидения", на конкурсе в последние годы любят "экзотических" исполнителей.

"Но я бы послал Димаша (Крутой продюсирует певца – ред.), и у него были бы шансы, хотя он уже не хочет выступать на конкурсах и для него принципиально было бы быть участником от Казахстана", – сказал он.

Россия

По материалам: ria.ru
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