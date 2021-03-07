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Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"

Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"
Певица Лолита Милявская, композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Григорий Лепс рассказали РИА Новости, кого хотели бы видеть участником "Евровидения" от России.

Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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