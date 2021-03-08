5 леденящих душу реальных историй, ставших основой для известных хорроров

Лидия Мартынова

Поклонники жанра хоррор наверняка удивятся, узнав, что многие любимые ими фильмы были основаны на реальных событиях. И, как это часто бывает, истории, произошедшие в жизни, куда страшнее экранного вымысла.

Создавая нижеперечисленные фильмы ужасов на реальных событиях, режиссеры вдохновились невыдуманными историями, которые в свое время вызвали не просто широкий общественный резонанс, а самый настоящий шок.

«Ужас Амитивилля»

США, 2005, ужасы

Кинохит стал одним из лидеров мирового проката в 2005 году, заработав более 100 миллионов долларов. В центре сюжета — злоключения семьи Латс, которая переезжает в новый дом и оказывается в плену призраков, населяющих проклятое жилище. Но самое интересное, что за всей этой мистической начинкой вовсе нет паранормальной предыстории. Зато есть криминальная драма, кстати, не без загадок и странностей.

Реальная история

Речь идет об убийстве семьи Дефео в местечке Амитивилль, что в одном из округов штата Нью-Йорк. 13 ноября 1974 года старший отпрыск семейства 23-летний Рональд Дефео сообщил, что, вернувшись домой с работы, обнаружил мертвыми всех домочадцев. Отца, мать, двух сестер и двоих братьев Дефео действительно нашли застреленными в своих кроватях.

Полиция тут же решила, что это дело рук итальянской мафии, с которой имел давние связи глава семьи. Но уже через два дня следователь при осмотре комнаты Рональда обнаружил коробку из-под винтовки, которая и была орудием убийства. Под давлением полицейских юноша стал путаться в показаниях, выдал две провальные версии, но вскоре все же признал свою вину, рассказав, что винтовку, гильзы и запачканную кровью одежду утопил в канализации.

Позже следствие узнало, что жизнь в доме Дефео была не сахар: многодетный отец то и дело поколачивал жену, тиранил детей. Мальчик рос агрессивным, со сломанной психикой, и в то же время обеспеченные родители не отказывали ему в наличности и дорогих подарках. В 17 лет Рональд бросил школу и стал промышлять мелкими кражами и грабежами, подсел на наркотики и алкоголь. За некоторое время до убийства парень и вовсе обворовал отца на крупную сумму, сымитировав ограбление вместе со своими дружками.

Суд над Рональдом Дефео состоялся практически через год — в октябре 1975-го. Адвокат построил защиту на версии о невменяемости своего клиента, якобы молодой человек 28 дней слышал в своей голове голоса, приказывающие ему убить родных. Однако, эксперты признали Дефео вменяемым, и судья определил для него… 150 лет тюремного заключения (6 сроков по 25 лет).

Однако, несмотря на закрытие дела, следствие не могло не признать, что в этой жуткой истории все же остался ряд странностей, которые им не удалось объяснить. Почему другие члены семьи не проснулись и не кинулись бежать, когда убийца начал стрелять по первым жертвам? Почему никто из соседей не слышал доброго десятка выстрелов, хотя винтовка была без глушителя? Как мог парень, даже будучи вооруженным, в одиночку расправиться с двумя взрослыми и четырьмя подростками? Эти и другие вопросы так и остались без ответа.

Ну а злосчастный дом семьи Дефео вскоре купила семья Лац, которая почти через месяц съехала, оставив в спешке даже собственные вещи. Супруги заявили, что все это время в жилище происходили паранормальные явления. И хоть признания четы Лац и назвали выдуманными, через несколько лет вышел мистический роман Джея Энсона «Ужас Амитивилля», который голливудские сценаристы и взяли за основу для будущих кинохитов. На сегодняшний день насчитывается около 10 фильмов и один сериал об амитивилльской трагедии.

Что касается Рональда Дефео, то сегодня ему уже 69, и он отсидел только первый срок в 25 лет. А «проклятый дом» так и стоит на своем месте, в 2010 году у него в третий раз сменились хозяева. Кстати, ни один из последующих владельцев не жаловался на присутствие потусторонних сил в доме.

«На грани страха»

США-Мексика, 2007, ужасы

Трое американских студентов поехали на каникулы в Мексику в поисках развлечений. Но вместо этого попали в лапы местных оккультистов, убивающих чужаков в качестве жертвоприношений… Картина изобилует пугающе реалистичными кровавыми кадрами. Но самое шокирующее то, что эта история в действительности произошла в Мексике в конце 80-х годов. Картина входит в топ фильмов-хорроров на реальных событиях.

Реальная история

В основу сюжета легло громкое исчезновение американского студента-медика Марка Килроя. В марте 1989 года парень в компании троих друзей отправился в увеселительную поездку в Мексику. Ребята прибыли в приграничный городок Матаморос, где изрядно напились и потеряли друг друга из виду. Протрезвев, парни обнаружили пропажу Килроя. Увы, к этому времени тот был уже мертв: зверски убит и расчленен служителями культа пало майомбе во главе которых стоял Адольфо Констансо.

В поисках этого наркоторговца, сатаниста и убийцы сбилась с ног полиция не только Мексики, но и США. В Америке Констансо родился, выучился и пристрастился, кстати, не без помощи матери, к темным оккультным практикам. Свои знания в черной магии он решил применить в Мексике и, собрав кучку последователей, перебрался в Мехико. Здесь его темные дела действительно пошли в гору: гадание, совершение сатанинских ритуалов с жертвоприношением было здесь широко распространено, причем в кругах самых богатых людей.

Вскоре Адольфо и сам вошел в их число, выкупив долю в семейном бизнесе наркобаронов Эрнандес. Тут-то убийца и зажил припеваючи. Поселившись на ранчо Санта-Элена близ пограничного Матамороса, Констансо контролировал потоки наркоты и греб, как говорится, деньги лопатой. Но, как жрец пало майомбе, он не мог удовлетвориться лишь роскошью. Темное эго сатаниста требовало крови, а его идол — новых жертв…

И приспешники Адольфо начали охоту на людей: ловили как бомжей и конченых наркоманов, так и иностранных туристов, которые косяками плыли в Матаморос за дешевыми развлечениями. Тела несчастных расчленяли и наполняли кусками плоти специальный оккультный котел — нгангу, над которым колдовал верховный служитель культа. Останки сектанты закапывали здесь же, на ранчо.

Тело Марка Килроя, точнее то, что от него осталось, обнаружили только в апреле. Тогда полиция выследила одного из наркокурьеров и нагрянула на Санту-Элену с обыском. Также были найдены останки еще 15 человек. На след главаря правоохранители вышли только в мае. Поняв, что дом, в котором он скрывался, окружен полицейскими, Констансо приказал своим людям застрелить его. Основателю секты было на момент смерти всего 26 лет.

А родители Марка Килроя до сих пор хранят память о сыне: они основали фонд, который помогает бороться с наркоторговлей, а также поддерживает студентов-медиков.

«Девушка по соседству»

США, 2007, триллер

Говоря о фильмах ужасов, снятых по реальным событиям, не всегда вспоминаются хорроры с расчлененкой. Сюда можно отнести и триллеры, смотря которые кровь стынет в жилах.

Название фильм Грегори Уилсона вполне достойно романтической комедии. Впрочем, создатели фильма обратились вовсе не к легкому жанру ромкома, а к одной их самых жестоких историй в американской антологии преступлений. Главная героиня фильма Мэг — осиротевшая девочка-подросток, которая попадает в дом своей тетки. Пристанище становится для нее настоящим адом, а родственники — чудовищными монстрами…

Реальная история

За три месяца в 1965 году семья Гертруды Банишевски и еще несколько малолетних садистов до смерти замучили 16-летнюю Сильвию Лайкенс, подвергая ее страшным пыткам и насилию. А еще этот случай стал ярчайшим примером человеческого равнодушия и безразличия. Ведь о зверствах в доме Банишевски знали и соседи, и знакомые семьи, но предпочли просто… не лезть не в свое дело. Впрочем, обо всем по порядку…

Сильвия родилась в большой американской семье. Лестер и Элизабет Лайкенс работали карнавальными рабочими и еле-еле тянули пятерых детей: старших близнецов Диану и Дэниэла, Сильвию и младших близнецов Дженни и Бенни. Когда ребята подросли, родители стали брать их на заработки, а Сильвию оставляли присматривать за Дженни: после перенесенного полиомиелита она не могла передвигаться самостоятельно.

Летом 1965 года Лестер, который незадолго до этого ушел из семьи, узнал, что Элизабет попала в тюрьму за кражу, а оставшиеся на ее попечении Сильвия и Дженни живут у подруги. Мужчина нашел дочерей в доме Гертруды Банишевски — 36-летней неврастенички, перебивающейся случайными заработками и живущей вместе с семерыми детьми на грани нищеты.

Лайкенсу ничего не оставалось, как доверить девочек Гертруде, попросив ее присматривать за ними за определенную плату. Поначалу все шло мирно: Сильвия ходила в школу вместе со старшими дочерями хозяйки — Полой и Стефани. Но уже спустя неделю, когда женщина обнаружила задержку оплаты своих услуг, то пришла в ярость, избила девочек палкой и впоследствии стала делать это регулярно.

Сильвия решила добиться расположения Гертруды и рассказала ей о беременности Полы — ранее та по секрету проговорилась подруге. Но ни к чему хорошему это не привело. Пола сильно избила девушку, и теперь против нее были настроены все дети Банишевски. Вскоре к ним примкнули соседские подростки, и против несчастной Лайкенс началась самая настоящая травля, которую Гертруда только поощряла. Но самое ужасное, что под страхом побоев она заставляла участвовать и Дженни в издевательствах над сестрой.

То с синяком, то с кровоподтеком, то с разбитой губой девушку то и дело видели соседи, местный священник и даже родная сестра Диана, приезжавшая навестить девочек. Но никто не предпринял попыток сообщить в полицию или хотя бы поинтересоваться судьбой Сильвии. Такая безнаказанность и вовсе развязала подонкам руки. Очень скоро Гертруда стала без видимых причин избивать подопечную. Несчастной девушке отбили почки, и та стала мочиться в кровать. Тогда садистка заперла ее в подвале, где начались и вовсе запредельные вещи: Гертруда за небольшую плату разрешала соседским детям делать с Сильвией все что угодно: о ее тело тушили окурки, выжигали надписи на коже, насиловали, обливали кипятком…

Сильвия Лайкенс умерла от шока, кровоизлияния в мозг и недоедания в октябре 1965 года. Процесс над ее убийцами стал настолько резонансным, что был описан в ряде художественных произведений, а впоследствии и в кино. Гертруда Банишевски получила пожизненное, но в 1985 году вышла по ходатайству, став набожной христианкой. Преступница умерла в 1990 году от рака легкого. Пола Банишевски, отсидев срок, уехала в другой штат и начала новую жизнь: вышла замуж, родила двоих детей и даже работала помощницей школьного психолога.

«Техасская резня бензопилой»

США, 1974-2017, ужасы

Главный злодей серии хорроров «Техасская резня бензопилой» — маньяк-психопат по кличке Кожаное лицо, который охотится за группой молодых людей. Несмотря на всю чудовищность персонажа, его образ, как оказалось, списан с жившего когда-то человека. Поэтому фильм пополняет список ужасов на реальных событиях.

Реальная история

Эдвард Теодор Гин родился в 1906 году в штате Висконсин. С семьей мальчику не повезло с самого начала. Мать — набожная лютеранка держала маленькую бакалейную лавку, которая и кормила всех домочадцев. От отца-алкоголика не было никакого проку, и мать всячески выказывала ему свое презрение. Своих сыновей, старшего Генри и младшего Эда, миссис Августа Гин воспитывала в чрезмерной строгости, навеянной религиозными убеждениями. Женщина ограждала мальчиков от общения со сверстниками, а уж о дружбе с девочками вообще речи не шло. По мнению Августы, все женщины сплошь распутные создания, а вокруг процветают только грех и похоть.

Впрочем, соседские ребятишки и не стремились играть с Эдвардом. Более того, всячески высмеивали его за физический дефект: у мальчика на левом веке был кожный нарост. Уже тогда одноклассники называли его странным: Эд мог неожиданно засмеяться на уроке безо всякой причины.

С 1940 по 1945 годы Эдвард одного за другим потерял всех близких. Сначала от пневмонии умер отец, а спустя год при странных обстоятельствах погиб Генри. Братья сжигали траву — и внезапно полыхнул пожар, потушив который пожарные обнаружили тело старшего Гина. Биографы маньяка до сих пор склоняются к версии, что это Эд убил брата. Но тогда против молодого человека не выдвинули никаких обвинений.

Все эти события подкосили Августу, и в 1945 году она умерла, не оправившись от второго инсульта. Эд, боготворивший родительницу, очень тосковал. Но скоро нашел утешение в чтении, причем тяготел он преимущественно к книгам по анатомии, а также обожал изучать источники о зверствах нацистов в годы войны и упивался чтением некрологов в местных газетах.

Подрабатывал он тем, что присматривал у себя дома… за соседскими детьми. Впрочем, для ребят он был безобиден, гораздо больше притягивали маньяка мертвецы…

Все чаще Эдвард проводил время на кладбище, а затем осмелел и начал раскапывать могилы, похищая трупы, причем именно женские (впоследствии он скажет, что находился под влиянием образа матери). Дома он расчленял «трофеи»: из лоскутов кожи шил одежду, а головы развешивал на стенах. Но вскоре психопату захотелось и свежей крови: в 1954 году он убил хозяйку местной таверны и забрал ее тело. В 1957 году пропала владелица скобяной лавки. Ее сын обнаружил в доме лужу крови и оброненную квитанцию на имя Эдварда Гина.

Прибывшие в дом маньяка полицейские обнаружили шокирующую картину. Сам Гин сознался в убийстве двух женщин, после чего был признан невменяемым и был помещен в больницу для душевнобольных преступников. Психопат-некрофил дожил до глубокой старости и умер в июле 1984 года от онкологического заболевания.

«Открытое море»

США, 2003, психологический триллер

Романтическое путешествие молодых супругов на морское побережье заканчивается страшной трагедией. Увлекшись подводным плаванием, Сьюзан и Дэниэл отстали от группы дайверов и оказались в открытом море: буквально за сутки несчастные переживают шок, страх и боль. Мужчина погибает в пасти акулы, а его жена, отчаявшись, уходит под воду…

Реальная история

Сюжет этого фильма основан на событиях, произошедших в 1998 году в Австралии. Супруги Том и Айлин Лонерган приехали из США, чтобы насладиться дайвингом у берегов Кораллового моря. Пара, будучи женатой к тому времени уже около 10 лет, вела очень активный образ жизни. Супруги Лонерган совершали кругосветный круиз, когда, оказавшись в Австралии, решили понырять у знаменитого Большого Барьерного рифа. 25 января они сели на катер «Аутэр-Эдж» и вместе с другими дайверами отправились к месту погружения. Будучи давними и опытными ныряльщиками, муж и жена отказались от сопровождения инструктора и решили сами спускаться на глубоководье.

После третьего погружения команда решила ехать обратно и, пересчитав всех ныряльщиков, развернула катер обратно в порт. Как выяснилось позже, подсчет был произведен неверно, и четы Лонерган не было на борту в момент отплытия. Об этом стало известно только…. через 48 часов, когда инструктор нашел на катере вещи супругов. Оповещенная полиция тут же бросилась в отель, но Том и Айлин не появлялись там с роковой даты – 25 января.

Около трех недель продолжались поиски пропавших, было задействовано 17 самолетов, несколько частных мелких судов, два вертолета, прочесали тысячи миль… В ходе поисков были найдены различные фрагменты гидрокостюмов и дайверского снаряжения, но не было ничего, что бы свидетельствовало о гибели супругов. И все же 14 февраля поиски были прекращены.

Через шесть месяцев рыбаки нашли дайверскую дощечку, при помощи которой ныряльщики общаются под водой. На ней был следующий текст: «Понедельник, 26 января, 1998, 8:00. Всем, кто может нам помочь! Мы были оставлены у рифа Эйдженткурт катером «Аутэр-Эдж» 25 января 1998 года в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрем. Помогите!!!».

Тела Тома и Айлин Лонерган так и не были найдены. Считается, что обесиленные супруги в отчаянии добровольно ушли под воду, сбросив снаряжение, которое держало их на плаву.

Эта страшная история стала подоплекой для создания целой серии фильмов под названием «Открытое море», представляющих собой ужасы на реальных событиях.

По материалам Lenta.ru, wikipedia.ru