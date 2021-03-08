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Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта

Активисты МГЕР по всей России поздравляют женщин с 8 марта

Активисты "Молодой гвардии Единой России" по всей стране вручают женщинам цветы и открытки в честь Международного женского дня и в рамках акции "Вам, любимые". NEWSTES подобрал ряд наиболее ярких акций МГЕР со всех уголков России.

Екатеринбург

В центре Екатеринбурга активисты МГЕР изобразили огромную открытку площадью в 25 000 м². "Мы, мужчины, готовы на любые подвиги ради вас", – прокомментировали они это.

Московская область

В Подмосковье поздравления были адресованы врачам роддома, диспетчерами службы 112 и простым прохожим. Активисты МГЕР вышли с плакатами "Я помню о тебе не только сегодня" и "Дорогая, ты права".

Омск

В Омске члены местного отделения МГЕР вышли на Любинский проспект и раздали женщинам свыше более 100 цветов и открыток.

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Тула

Тульские "мгеровцы" сегодня пришли к врачам и пациенткам реабилитационного центра местной областной больницы. Они принесли им цветы и подарки.

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Иркутск

В Иркутске "Молодая гвардия" раздавала тюльпаны. Всего жительницы города получили свыше сотни цветов.

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ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе поздравляли женщин-медиков, в частности сотрудниц службы скорой помощи.

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Тюмень

В Тюмени МГЕР закупила и раздала цветы прохожим женщинам.

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Тверская область

... а вот в Твери активисты вышли уже со знакомым слоганом "Дорогая, ты права!". С ним было проведено целое шествие по улицам города.

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Пенза

"Молодая гвардия Единой России" в Пензе пришла в гости к врачам вакцинологам  с поздравлениями и подарками.

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Ростов-на-Дону

На улицах Ростова-на-Дону МГЕР подарила женщинам букеты из мыла и открытки #БлагодаряИм с приятными пожеланиями и информацией о Кларе Цеткин

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Пермский край

А в Пермском крае активисты "Молодой гвардии" подарили свыше 300 цветков и открыток случайным прохожим.

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По материалам: uposters.ru
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