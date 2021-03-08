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Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в измене

Алана вернулась к Павлу Мамаеву после того, как вновь уличила его в измене

На прошлой неделе общественность наблюдала за неожиданным скандалом, который возник между Аланой и ее мужем Павлом Мамаевым. Модель вновь поймала экс-звезду футбола на измене и рассказала об этом в социальных сетях. Новой пассией спортсмена оказалась эффектная девушка из Испании.

После этого появились слухи о госпитализации жены скандального спортсмена, которую якобы еле-еле откачали врачи токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского. Правда, Мамаева все отрицала.

Накануне она неожиданно опубликовала ролик из дома, на котором заметен не только домашний питомец семьи, но 32-летний спортсмен, который спокойно играет с собакой. Подписчики удивились этому, потому что уже начали готовиться к разводу пары, но Алана развеяла все сомнения. «Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети», — написала Мамаева.

К слову, об изменах Павла стало известно еще два года назад. Выяснилось, что во время нахождения в СИЗО после известного скандала с избиением чиновника, он вел переписку с любовницей. «Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что любит ее», — рассказывала жена футболиста.

Тогда любовь и чувства помогли ей найти в себе силы принять мужа обратно в семью. Ведь у пары двое детей: дочь и сын Мамаева от прошлых отношений. Сейчас, очевидно, брюнетка вновь решила простить избранника, несмотря на повторение неприятной ситуации.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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