Алена Савкина уверяет, что разрыва с Ильей Семиным не было

Вадим Карасев

Несколько дней назад Алена Савкина демонстрировала подписчикам свою истерику, жаловалась на боль и одиночество, разрыв с Ильей Семиным и страдания по этому поводу. Поклонники посочувствовали и посоветовали не торопиться с новыми отношениями, хейтеры поязвили. Но в преддверии 8 марта Алена вдруг заявила, что разрыва не было, и они просто поругались на эмоциях.

«Вернется расписной, куда он денется», «Вот праздник пройдет, и Илья подъедет», «Денег на подарки у расписного нет, поэтому свалил на праздник», - считают пользователи.

Пока Оля Рапунцель наслаждается вниманием супруга в Международный Женский день, ее сестра Алена Савкина страдает в одиночестве. И так как хейтеры по этому поводу злорадствуют изо всех сил, Алена решила немного умерить их пыл. По ее словам, они вовсе не расстались, а просто поругались на эмоциях, и когда жених вернется из родного города, они помирятся, пишет newstes.ru.Как бы там ни было, в праздник Алена осталась без подарков и мужского внимания, еще и Олины поклонники пишут ей с просьбами о том, чтобы она отпустила Татьяну Владимировну к сестре, потому что той нужно на концерт с мужем.А по поводу Ильи многие и не сомневаются, что после праздника он вернется, потому что такую халяву больше не найдет.Попыталась Алена отвлечь внимание от любовной темы и показать праздничный наряд, но и тут не повезло. Платье раскритиковали, ее назвали асексуальной, туфли оказались на несколько размеров больше, прическа сделала похожей на Татьяну Строкову. Какой-то грустный праздник получился. Вместо поздравлений и цветов критика и одиночество.Подписчики считают, что пока Алена не изменит поведение, цветов ей не видать. Но экс-участница не видит проблем в своем поведении. Она считает себя сильной женщиной с характером, которой просто не везет, поэтому жалуется пользователям. Нет личной жизни, так хоть активность на странице пусть появится?