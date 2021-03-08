Алена Савкина выбрала себе наряд на 8 марта

Вадим Карасев

Девочки, вы одиноки на этот праздник или нет? Всем желаю получить букеты цветов и куча комплиментов. Выбрали себе уже наряд? Я лично да. Красный цвет страсти, весны и любви. А ведь на самом деле хочется просто внимания любимого мужчины, согласитесь? Чтобы он понимал, что это твой день. И сегодня ты можешь побыть немножко королевой. Проснуться с поцелуем и завтраком в постель, сходить в душ, привести себя в порядок, аромат тюльпанов… Вообщем романтика. Девочки, это так прекрасно.