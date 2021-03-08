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Алена Савкина выбрала себе наряд на 8 марта

Алена Савкина выбрала себе наряд на 8 марта
Девочки, вы одиноки на этот праздник или нет? Всем желаю получить букеты цветов и куча комплиментов. Выбрали себе уже наряд? Я лично да. Красный цвет страсти, весны и любви. А ведь на самом деле хочется просто внимания любимого мужчины, согласитесь? Чтобы он понимал, что это твой день. И сегодня ты можешь побыть немножко королевой. Проснуться с поцелуем и завтраком в постель, сходить в душ, привести себя в порядок, аромат тюльпанов… Вообщем романтика. Девочки, это так прекрасно.
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По материалам: life-dom2.su
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