Американского рэпера застрелили в его машине

Вадим Карасев

Фото: The Mirror

Известного рэпера Чаки Трилла (настоящее имя Кори Детидж) застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.

33-летний артист был убит в его собственной машине на автостраде города Атланта. Около 3 часов ночи по местному времени неизвестные расстреляли машину исполнителя из проезжающего рядом автомобиля. Убийцы еще не найдены, их разыскивает полиция. Сам Чаки Трилл был ранен и позднее умер в больнице.

Отмечается, что рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном мероприятии. The Mirror пишет, что Трилла называли многообещающим новичком в индустрии.

В конце ноября 2020-го американского рэпера Лил Яса (настоящее имя Александр Марк Антонио) застрелили после записи нового трека. Полиция заявила, что обнаружила место преступления недалеко от станции Bart. По словам друзей рэпера, у него не было врагов и он не сделал ничего, что могло привести к чему-то подобному.