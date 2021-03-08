Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анатолий Вассерман собрался в Госдуму

Анатолий Вассерман собрался в ГосдумуФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

По словам телеведущего, он пока не выбрал партию, которую будет представлять. «Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — сказал он.

В январе Вассерман заявил, что распад СССР был связан с иностранным влиянием. Он назвал произошедшее «грандиозной спецоперацией» и сослался на «недавно рассекреченные документы». Так, Вассерман утверждает, что 13 января 1991 года у телецентра в Литве стреляли «только местные нацистские боевики, подготовленные специалистами из ЦРУ».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Чешский журналист назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин
Чешский журналист назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин
Анатолий Вассерман собрался в Госдуму
Анатолий Вассерман собрался в Госдуму
Азиза о Пингвине в шоу «Маска»: «Яйцо – это мой нерожденный ребенок, о котором мечтаю всю жизнь»
Азиза о Пингвине в шоу «Маска»: «Яйцо – это мой нерожденный ребенок,
Подруга Фриске эмоционально обратилась к Дмитрию Шепелеву и отцу Жанны
Подруга Фриске эмоционально обратилась к Дмитрию Шепелеву и отцу Жанны
«Они теперь вместе навсегда»: Мария Миронова оплакивает умерших родителей
«Они теперь вместе навсегда»: Мария Миронова оплакивает умерших
Не пропусти! В Москве проходит Весенний бал кукол
Не пропусти! В Москве проходит Весенний бал кукол
Застукали! В канун праздника Прилучный и Карпович вместе улетели из Москвы
Застукали! В канун праздника Прилучный и Карпович вместе улетели из
В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под Самарой
В МВД отреагировали на аварию с семью погибшими под Самарой
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве
Милонов заявил о едва хватающей на семью и помощников зарплате
Милонов заявил о едва хватающей на семью и помощников зарплате
Журналист из Норвегии обрушился на Авакова за слова о русском языке
Журналист из Норвегии обрушился на Авакова за слова о русском языке
Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях
Захарова рассказала, чем руководствуется МИД при работе в соцсетях

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»

Еще по теме

Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Вассерман заявил, что русский язык стал инструментом борьбы на Украине
Вассерман огорчился из-за ухода двух министров из правительства России
Анатолий Вассерман получил гражданство России