Азиза о Пингвине в шоу «Маска»: «Яйцо – это мой нерожденный ребенок, о котором мечтаю всю жизнь»

Алексей Вольцев

Уход певицы стал, наверно, самым грустным и драматичным моментом за всю историю шоу «Маска». Азиза раскрыла «NewsTes.ruу» тайну своего образа и рассказала, что потом произошло за кулисами.

Такой тишины на площадке проекта «Маска» на НТВ не было никогда: присутствующие могли услышать, как по кабелям течет ток… «Я себе этого не прощу», — председатель жюри Филипп Киркоров пребывал в шоке, когда Пингвин раскрыл свою личность и оказался его давней подругой, певицей Азизой. Та тоже не сдерживала эмоций: ее взгляд зрители шоу точно запомнят надолго. Прослезившись, артистка удалилась за кулисы, даже не став исполнять финальную песню.

стархитЧто вы почувствовали в тот момент?Ох, Боже мой... Конечно, для меня, как и для судей, все это оказалось неожиданным. Во-первых, была надежда, что все-таки еще останусь. Во-вторых, не умаляя ничьих достоинств, не называя имен и фамилий, рода деятельности, хочу сказать, что Пингвину просто не повезло… Члены жюри искренне расстроились, я не удивлена. Они ожидали увидеть другого человека – Диану Арбенину, Аниту Цой, Маргариту Суханкину... А увидели Азизу. И ведь сколько раз мы общались с Филиппом за период съемок! Говорить и намекать даже не думала — это конкурс, меня так воспитывали родители, что все соревнования должны быть честными. Никогда не пользовалась никакими связями, всего добилась трудом и удачей. Членам жюри благодарна за отношение ко мне как к профессиональной артистке. Все они знают меня как порядочного, искреннего и доброго человека.стархитМногие телезрители обвинили вас в высокомерии, когда вы не стали исполнять заключительную песню и просто ушли…А мне никто не сказал, что надо петь. Настолько, видимо, все были оглушены ситуацией. А, может быть, выбранная для финала композиция, не соответствовала моменту... У продюсеров и режиссеров ведь свои ходы, это же шоу, им виднее, как лучше: петь, танцевать или плакать. Все под контролем. Если б мне дали команду: «Азиза, пой», то, как профессионал, спела бы по-другому, с иной интонацией, посылом, с грустинкой. Но меня не попросили, значит, по сценарному плану оказалось неуместно.стархитВообще вам тяжело даются поражения?Я в этой жизни так часто проигрывала (да и выигрывала не меньше), что меня уже ничего не удивляет. В конкурсе всегда есть проигравшие. Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там еще сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная. Кроме того, наперед было отобрано и записано несколько песен, где нужно было не только показать актерское мастерство, но и полет голоса. Хотелось, чтобы это услышали люди. Не понимаю, почему вокруг такие дебаты: мол, артист обязан до конца веселить народ. На самом деле мы так и делаем, когда происходит какая-то трагедия личного плана, а надо идти и давать сольный концерт. Никто и не узнает, что внутри. Но в данном случае не было установки. Да и в любой момент могли остановить съемку, перезаписать. Значит, все всех устраивало. Считаю, получилось искренне и правильно.стархитЧто произошло потом за кадром? Поговорили с представителями жюри?Филипп минут через 7-10, когда пришел в себя, начал писать сообщения, мол, почему я ничего ему не сказала. Но что бы это изменило. Он просто тоже человек эмоциональный и искренний, огромный профессионал. Понимает, что шоу потеряет яркие краски в лице Пингвина. Сказал, что не простит себе этого, но я успокоила, ответила: «Филипп, ты тут не причем, не расстраивайся, пожалуйста».стархитЧастью вашего образа было яйцо. Что оно символизировало? У меня возникла аналогия с детьми, которых вы потеряли и о которых мечтаете...Вы правильно подумали. Мой нерожденный ребенок, который когда-нибудь мог бы появиться на свет — большая мечта. Мечта, которой, наверно, уже не суждено сбыться. Но мечты никто не отменял. Они на то и мечты, что в них надо верить, хранить и не предавать. В детстве я смотрела мультфильм про пингвина. Там отец высиживал яйцо. И в природе, кстати, так и есть: яйца высиживают по два месяца мужские особи, не мамы. И вот в мультике кто-то подсунул бедному пингвину вместо яйца камень… И отец ждал месяц, два, полгода, год, но никто не рождался. Пингвин не расставался с этим яйцом: сначала просил, чтобы кто-нибудь уже вышел, потом говорил, что мол, наверно, ты не хочешь, потому что мир слишком жесток и несправедлив… Затем рассуждал, что, видимо, малыш родится самым умным и сильным, раз так долго там сидит. Не помню, чем все закончилось, была совсем маленькой, рыдала горючими слезами. Но вот отложилось... Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода.стархитКостюм Пингвина вы, получается, сами выбирали и дополняли?Да, осознанно. Сказала художникам, когда готовили образ, чтобы сделали еще и яйцо. Оно просто произведение искусства. А самая большая моя благодарность создателям шоу и продюсерам: когда я попросила, уходя с проекта, подарить мне это яйцо, они не отказали. Может, кто-то скажет, что слишком сентиментально… Но, как женщина, как человек верующий, в первую очередь, считаю, что яйцо — символ жизни, продолжение всего живого, продолжение земли. Это очень важно. Как тут не заплачешь.стархитМногие уже уверены, что Банан — это Александр Буйнов. Но при этом его спасают то жюри, то зрители. А какие маски вам самой нравятся, за кого-то будете болеть?Банан классный — там явно очень профессиональный человек. Кстати, когда мне предлагали выбрать из 14 образов, я была между Пингвином и Бананом. Он тоже такой философский, немножко грустный, но одновременно веселый, бесшабашный, позитивный. Это все мои черты характера. Мне нравится Змея, считаю, она победитель. Догадываюсь и слышу, кто это. И очень симпатизирую Крокодилу. Когда мы с ним пересекались в лифте или просто пробегали мимо, он всегда посылал мне воздушные поцелуи и сердечки. Было приятно, я отвечала тем же — махала руками, подпрыгивала, хлопала себя по бедрам. Это нормально, мы же все-таки, хоть и в масках, но люди. Да и знакомы, наверняка, между собой.стархитТяжело в костюме вообще было находиться? Как дались съемки?Непросто. Мой Пингвин все время был обращен вверх. Потому что, если бы я смотрела прямо, то кроме своих ног ничего бы не видела. Но ведь пингвины, хоть и полуптицы, все же птицы, передвигающиеся на двух ножках, как люди. Этот Пингвин мне напоминал стремление человека в небо. Конечно, хотелось полетать чуть подольше, но пришлось приземлиться. Но полет души никто не отменял!