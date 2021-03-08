Азиза пообещала сдать всех, кто скрывается под костюмами в шоу Маска»

Влада Некрасова

В последнем выпуске шоу «Маска» стало известно, кто все-таки скрывался под костюмом Пингвина. Высказывалось много версий: от Аниты Цой до Дианы Арбениной.

После того, как Пингвин снял свою маску, произошел настоящий скандал. Этот герой с самого начала был любимчиком судей. Когда Пингвин попал в номинацию, никто из жюри не предполагал, что он может покинуть проект. Однако соперников Пингвина спасли зрители, а маску жюри решили снять именно с этого исполнителя.

Пингвином оказалась Азиза. В этот раз не было аплодисментов и радости. Филипп Киркоров сидел, открыв рот, а Тимур Родригез заявил, что неоднократно говорил, что именно Азиза может быть Пингвином.

«Моя мечта был дойти до конца проекта. Это мое дитяко, это так и останется здесь, со мной»,

– заявила Азиза и ушла злая со сцены, даже не исполнив песню на бис.

Далее она и вовсе заявила, что сдаст всех, кто скрывается под масками, раз с ней так поступило жюри.

Кстати, Киркоров сказал, что не простит себе ухода Азизы, ведь она – уникальная.