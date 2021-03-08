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Азиза раскрыла секрет своего трагичного образа «пингвина» на шоу «Маска»: посвятила его нерожденному ребенку

Азиза раскрыла секрет своего трагичного образа «пингвина» на шоу «Маска»: посвятила его нерожденному ребенку

Портал «СтарХит» пообщался с Азизой, участницей шоу «Маска», о чьем скандальном уходе со съемочной площадки недавно стало известно всей стране. Как оказалось, женщина вложила в образ пингвина, в котором вышла на сцену, глубокий смысл. Частью ее костюма стало большое яйцо. Его, по сюжету, высиживал персонаж артистки. Казалось бы, история перформанса достаточно забавная и даже поднимающая настроение, но в реальности это яйцо значит для Азизы намного больше, чем думали телезрители.


Эстрадная певица посвятила данный костюм своему нерожденному ребенку, ставшему ее несбыточной мечтой.

«Мой нерожденный ребенок, который когда-нибудь мог бы появиться на свет — большая мечта. Мечта, которой, наверно, уже не суждено сбыться. В детстве я смотрела мультфильм про пингвина. Там отец высиживал яйцо. Вот отложилось… Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода», — цитирует издание Азизу.

После того, как данный факт был обнародован в сети источником, поклонники шоу еще больше начали сопереживать участнице, покинувшей проект.

Кадр из шоу «Маска»



Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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