Азиза раскрыла секрет своего трагичного образа «пингвина» на шоу «Маска»: посвятила его нерожденному ребенку

Влада Некрасова

Портал «СтарХит» пообщался с Азизой, участницей шоу «Маска», о чьем скандальном уходе со съемочной площадки недавно стало известно всей стране. Как оказалось, женщина вложила в образ пингвина, в котором вышла на сцену, глубокий смысл. Частью ее костюма стало большое яйцо. Его, по сюжету, высиживал персонаж артистки. Казалось бы, история перформанса достаточно забавная и даже поднимающая настроение, но в реальности это яйцо значит для Азизы намного больше, чем думали телезрители.

Эстрадная певица посвятила данный костюм своему нерожденному ребенку, ставшему ее несбыточной мечтой.

«Мой нерожденный ребенок, который когда-нибудь мог бы появиться на свет — большая мечта. Мечта, которой, наверно, уже не суждено сбыться. В детстве я смотрела мультфильм про пингвина. Там отец высиживал яйцо. Вот отложилось… Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода», — цитирует издание Азизу.

После того, как данный факт был обнародован в сети источником, поклонники шоу еще больше начали сопереживать участнице, покинувшей проект.

Кадр из шоу «Маска»







