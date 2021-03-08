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Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве

Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в МосквеФото: Maxim Shemetov / Reuters

Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Ракова отметила, что вакцинация в российской столице проходит «очень хорошо». По ее словам, в Москве ежедневно вакцинируют от 10 до 15 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии режима обязательной самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. При этом он призвал их по возможности воздержаться от поездок. Затем стало известно, что с 1 апреля в Росси отменяется обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Данное требование станет носить рекомендательный характер.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. В конце января Собянин сообщил, что в Москве около 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса.

Россия

По материалам: lenta.ru
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