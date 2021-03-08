Болезненный вид и старая одежда. Модный провал Миллы Йовович в Париже

Лидия Мартынова

Наряды голливудской звезды не всегда получают восторженные отзывы. Иногда Милла может появиться на красной дорожке в странном платье, или же сделать спорную прическу. Но даже бывалых хейтеров удивил образ, который она выбрала в Париже.

Милла сейчас находится в Париже, где за ней неустанно следуют папарацци в надежде сделать заветный кадр. Отправляясь по делам, 45-летняя актриса, видимо, забыла о том, что приехала в столицу мировой моды, и надела то, что попалось под руку. Звезда «Пятого элемента» появилась на публике в тонкой растянутой водолазке, под которой не обнаружилось нижнего белья.

Пользователи Сети также обратили внимание на то, что водолазка артистки уже достаточно изношенная, и давно не была в химчистке. Ведь на левой стороне кофты заметны налипшие белые волоски и пыль.

Но больше всего поклонников удивили несвежие пряди Миллы, которые развивались на ветру. У актрисы также был откровенно усталый вид. Поклонники теряются в догадках: Йовович попросту не выспалась или скрывает болезнь? Даже под защитной маской заметно, что у звезды Голливуда отекшие глаза, впрочем, такой неряшливый вид вполне можно объяснить долгим перелетом: из родного Лос-Анжелеса артистке пришлось лететь 11 часов. При таких условиях и мировая знаменитость будет выглядеть измотанной.

К слову, сама Милла с юмором реагирует на критические оценки ее «луков». Она привыкла одеваться в удобную одежду и не беспокоится по поводу внешнего вида. Сейчас звезде интересней думать не об очередных нарядах, а о новом кинопроекте, который они задумали вместе с мужем — режиссером Полом Андерсоном.