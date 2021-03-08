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Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»

Бузова дерзко заявила об измене Давы с партнершей по танцам: «Все шлюхи спят с моими мужчинами»

Портал «radiokp» рассекретил Ольгу Бузову в том, что та по сей день ревнует своего возлюбленного Давида Манукяна и, более того, делает достаточно дерзкие предположения о его интимных связях с другими женщинами. Например, как говорят в источнике, Олю сильно задевают отношения Давы с его партнершей по танцам Дарьей Палей, в которой, наверное, Бузова увидела серьезную соперницу.


В stories звезда пожаловалась на то, что, мягко говоря, окружающие ее мужчин дамы «легкого поведения» всегда стараются урвать кусочек славы и отбить завидных женихов. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — намекнула она на происходящее в отношениях с Давой и откровенно заявила, что Палей заблокировала ее в социальной сети.

После того, как публикация была выпущена, Оля сразу же одумалась, поняв, насколько грубо выразилась и удалила компрометирующий ее stories, но поклонникам артистки удалось сохранить громкие заявления эпатажной селебрити на устройства и отправить их в новостные паблики.

Недавно Оля вновь «подколола», как думают нетизены, своего бывшего. Она опубликовала вайн с участием молодого человека, похожего на Даву, который противится взять ребенка из детского дома.

[media=https://www.instagram.com/tv/CLkC-TcCu_F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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