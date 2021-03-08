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Бывший возлюбленный Бузовой на подъемнике поздравил россиянок с 8 Марта

Бывший возлюбленный Бузовой на подъемнике поздравил россиянок с 8 МартаФото: @dava_m / Instagram

Российский рэпер и блогер Давид Манукян (Дава) на подъемнике с цветами в руках поздравил россиянок с 8 Марта. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, Дава приехал в один из спальных районов Подмосковья на машине с подъемным механизмом, на котором с коробками с цветами в руках поднялся на высоту нескольких этажей. Он вручил одной из открывших окно женщин букет «для мужчины, чтобы он завтра неожиданно» ее поздравил. После этого блогер постучал и в другие окна.

В завершение праздничной акции бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой устроил небольшое выступление во дворе дома, где собрались местные жители. Он спел несколько песен и раздал всем оставшиеся цветы.

Ранее российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили женщин с праздником 8 Марта. Они пожелали им почувствовать внимание и заботу своих близких, услышать слова любви.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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