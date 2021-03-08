Цена мировой славы Тэхена: «Больше нет сил, я просто хочу отдохнуть»

Алексей Вольцев

Тэхен (Taehyung) — это тот самый человек, которого требуется уважительно представить. Итак, 25 летний южнокорейский парень, известный как Ви, обладает такими внешностью и голосом, за которые многие хотят отдать все до последней копейки. Периодически имя Тае светится в лучших чартах мира и, без всяких сомнений, секс-символ Кореи занимает в них лидирующие позиции.

Помимо прекрасной внешности и неподражаемого голоса у молодой знаменитости есть ещё один талант: это умение заставить себя беспрерывно ходить на тренировки в зал. И, конечно же, это сказывается на теле ТТ. Недавно парень запостил ролик, в котором продемонстрировал некоторые упражнения на тренажерах, которые помогают ему держать себя в форме. И, нельзя не признать, что это было очень горячее видео! Женская половина фанбазы яуть не сошла с ума, увидев мускулы на теле кумира.

Но если говорить честно, то у артистов практически нет свободной минуты. Им некогда расслабляться, потому что они практикуют хореографические движения для перформансов 6 дней в неделю по 2-3 часа в день. Однако же, такова обратная сторона медали мировой славы. Работа, работа и еще раз… Работа! Поэтому, стоит хорошенько задуматься, действительно ли мы все так хотим бешеной популярности, ведь позднее придется за нее «платить».