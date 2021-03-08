Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов

Алексей Вольцев

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.02 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель. Цена на апрельские фьючерсы на WTI поднялась на 1,72 процента — до 67,41 доллара за баррель.

Нефть продолжает расти в цене после недавнего решения ОПЕК+ сохранит добычу ресурса на прежнем уровне. Только Россия и Казахстан повысят ее на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно. Помимо этого, Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день в сравнении с январскими показателями.

Это решение повлекло за собой рост цен на нефть, поскольку ранее аналитики прогнозировали, что альянс договорится повысить добычу на полмиллиона баррелей.