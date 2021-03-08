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Цена нефти превысила 70 долларов за баррель

Цена нефти превысила 70 долларов за баррельФото: ANGUS MORDANT / Reuters

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость североморской нефти на пике выросла на 1,78 процента и достигла 70,78 доллара за баррель. В то же время нефть марки WTI дорожала на 1,72 процента, до 67,41 доллара.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по ценам на нефть в обозримом будущем. В ведомстве допустили, что к 2050 году цена на Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах. В ОПЕК считают, что в текущем году спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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