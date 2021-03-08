Чешский журналист назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин

Лидия Мартынова

Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.

Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.

"Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.

При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V" и назвал ее одной из лучших.

"Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", — констатировал он.