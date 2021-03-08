Чешский журналист назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин
Сегодня, 19:05 Лидия Мартынова
Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
Автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. Так, он раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии: гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.
"Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", — прокомментировал он идею.
При этом он похвалил словаков за то, что те смогли получить российскую вакцину "Спутник V" и назвал ее одной из лучших."Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", — констатировал он.
По материалам: ria.ru