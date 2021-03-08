День памяти Матроны Московской 8 марта 2021 года

Вадим Карасев

Ежегодно 8 марта в православном мире чтят Матрону Московскую. В день памяти верующие молятся святой великомученице, чтобы обрести душевную гармонию и противостоять любому злу.

В 2021 году 8 марта будут отмечать не только Международный женский день, но и день памяти святой Матроны Московской. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями празднования и помолиться высшим силам для обретения счастья и гармонии.

История великомученицы Матроны

Матрона Московская родилась незрячей, но Божье провидение послало ей дар исцелять страждущих от телесных и душевных недугов. С раннего детства девочка обладала сильной волей и добрым сердцем, помогая тем, кто нуждается в поддержке, и не сетовала на свою нелегкую судьбу.

Ближе к двадцатилетнему возрасту Матрона оказалась прикованной к постели из-за проблем с ногами, но и это горе не сломило ее. Благодаря своему доброму сердцу она находила тех, кто помогал ей в путешествиях, во время которых девушка все так же оказывала поддержку каждому желающему.

Матрона Московская до конца своих дней помогала страждущим, и ее добродетель навсегда осталась в людской памяти. День памяти выпадает на 8 марта не случайно — в этот день были обретены мощи святой, которую канонизировали лишь в 1999 году. В день почитания святой паломники вновь отправятся на поклон к Матроне, мощи которой находятся в Псковском монастыре.

Почитание святой Матроны 8 марта 2021 года

День почитания традиционно отмечают молитвами и посещением тождественной службы, однако священнослужители допускают молитвы перед домашним иконостасом, если посетить церковь невозможно по каким-то причинам. В день почитания Матроны многие верующие отправляются в паломничество, чтобы в Псковском монастыре преклониться перед ее мощами и вознести искренние молитвы.

Святую Матрону просят о многом:

даровать исцеление от душевных и физических ран;обрести счастье в семейной жизни;получить прощение за греховные поступки;обрести защиту от любого зла;противостоять неприятностям.

Молитвы Матроне Московской помогают любому страждущему, который искренен в своих просьбах, готов к духовному росту и открывает сердце, впуская в него любовь и гоня прочь тоску и уныние.