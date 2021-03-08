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Десантники поздравили российских женщин с 8 Марта прямо в небе

Десантники поздравили российских женщин с 8 Марта прямо в небе

Десантники Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск поздравили всех женщин страны с высоты 1000 метров под куполом парашюта. Видеоролик поздравления размещен на официальном канале Министерства обороны РФ в Youtube.

Лучшие парашютисты после загрузки в самолет Ан-26 поднялись на высоту 4000 метров и совершили высотный прыжок на парашютных системах специального назначения "Стайер", в ходе которого развернули флаг ВДВ и плакат с надписью "С 8 марта!".

Под куполом парашюта с тысячеметровой высоты они передали свои искренние поздравления от всех военнослужащих и ветеранов ВДВ, подарив после приземления своим боевым подругам весенние букеты цветов как символ тепла и красоты.

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По материалам: uposters.ru
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