Десантники поздравили российских женщин с 8 Марта прямо в небе

Вадим Карасев

Десантники Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск поздравили всех женщин страны с высоты 1000 метров под куполом парашюта. Видеоролик поздравления размещен на официальном канале Министерства обороны РФ в Youtube.

Лучшие парашютисты после загрузки в самолет Ан-26 поднялись на высоту 4000 метров и совершили высотный прыжок на парашютных системах специального назначения "Стайер", в ходе которого развернули флаг ВДВ и плакат с надписью "С 8 марта!".

Под куполом парашюта с тысячеметровой высоты они передали свои искренние поздравления от всех военнослужащих и ветеранов ВДВ, подарив после приземления своим боевым подругам весенние букеты цветов как символ тепла и красоты.

