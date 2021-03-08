Десятки миллиардов ущерба и второй несостоявшийся турсезон: названы последствия срыва вакцинации в Евросоюзе

Вадим Карасев

Евросоюз в общей сложности может потерять около 100 млрд евро инвестиций из-за провала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции, намеченной на первый квартал 2021 года.

Как сообщает Bloomberg, больше всего страдает сфера обслуживания и туризма. Крупнейшие мировые инвесторы считывают эту ситуацию и проявляют озабоченность, приостанавливая массовые вложения.

В результате задержки на 1–2 месяца ЕС может потерять от 50 до 100 млрд евро прибыли. Уже второй туристический сезон подряд оказался под вопросом на фоне дальнейшего роста заболеваемости. В настоящий момент Европа успела вакцинировать приблизительно 8 человек из 100, причем в соседней Великобритании этот показатель больше в три раза, а в США — в четыре раза.

Несколькими днями ранее в Европейской комиссии заявили, что все страны Евросоюза имеют право приобретать и использовать российскую и китайскую вакцины. При этом национальные правительства будут нести полную ответственность за последствия применения этих препаратов.